Steven Tyler verbietet Donald Trump erneut, Aerosmith zu spielen

Steven Tyler, der Frontamnn von Aerosmith, hat keine Lust mehr, dass die Musik seiner Band von Donald Trump und seinem Team missbraucht wird. Deshalb hat er den US-Präsidenten gemeinsam mit seinem Management angewiesen, bei seinen politischen Kundgebungen in Zukunft keine weiteren Aerosmith-Songs mehr zu spielen.

Steven Tyler vs. Donald Trump – zweite Runde

Des Weiteren heißt es scharf: „Mr. Trump hat kein Recht, den Namen, das Bild und die Stimme unseres Klienten ohne seine ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu benutzen.“ Tyler selbst versicherte mit einem Tweet, dass es ihm nicht darum gehe, Republikaner und ihre Wähler zu verunglimpfen, sondern dass er seine Musik nicht ungefragt verwendet sehen will. „Meine Musik ist für andere Zwecke als politische Veranstaltungen gedacht“, schrieb der Sänger.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Steven Tyler mit Donald Trump wegen der Verwendung eines Stücks von Aerosmith aneinander gerät. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2015 verwendete Trump häufiger den Track „Dream On“. Schon damals schickten Tyler und sein Team erbost einen Brief raus, dass die unangekündigte Verwendung gegen das Urheberrecht verstoße. Trump kam dem Wunsch nach, twitterte damals aber höhnisch, dass Tyler mit seiner Aktion mehr Aufmerksamkeit bekommen habe als die letzten zehn Jahre zuvor mit seiner Musik.

