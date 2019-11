STYLE: People Of Berlin Pt.4

Nicht nur in der Popkultur ist Style ein Statement, eine Möglichkeit, die innere Größe nach außen zu tragen. Auch auf den Straßen Berlins spielt Mode eine entscheidende Rolle. Bevor wir wissen, wer auf den ersten IMAs in Berlin den Preis in der Kategorie STYLE gewinnt, haben wir uns auf den Straßen Berlins umgesehen und für euch die besten Streetstyles und Fashiontipps 2019 zusammengefasst.

Konsi, 21

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Also ich trage heute eine Lederjacke, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Eine wunderschöne alte Biker-Lederjacke! Dazu trage ich einen blauen Leopardenblazer, den habe ich aus einem Sozialkaufhaus. Dazu noch ein blaues Glitzertop aus dem Second-Hand Shop für 1€. Untenrum eine Vinyl Hose, auch Second-Hand und dazu Boots von New Rock London.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Oh, der ist auf jeden Fall sehr, sehr verschieden und sehr vielseitig! So würde ich das so spontan beschreiben. Auf jeden Fall so 80s Sachen und 2000er. Viel mit Print, Leder, bisschen Punk.

Gibt es Künstler, die dich in Sachen Style inspirieren?

Klar! Generell habe ich sehr früh damit angefangen, mich anders als die anderen anzuziehen. Dazu braucht man ein bisschen Mut. Mit 13 hatte ich zum Beispiel grüne Lacklederstiefel an. Ich war eben schon immer Fan von Lady Gaga und Miley Cyrus – beides Künstlerinnen, die ihr eigenes Ding machen und einen Scheiß darauf gegeben haben, was andere von ihnen halten. Das hat mich inspiriert und mir echt viel Selbstbewusstsein gegeben. Ansonsten noch die frühe Gwen Stefani, early 2000er, mega geil. Inspiriert von George Michael habe ich mir damals Ohrlöcher stechen lassen und bis heute trage ich echt gerne Ohrringe. Ansonsten noch Freddie Mercury. Diese Bodys, die er als Bühnenoutfits anhatte – mega!

Ist dir ein besonderer Style-Moment aus der Welt der Promis in Erinnerung geblieben?

Bei solchen Events hab ich schon immer meine Augen auf meinen Lieblingen, wie Lady Gaga oder Miley oder Gwen Stefani. Miley Cyrus hat zum Beispiel einmal bei den VMAs, ich glaube 2015, blonde Dreads gehabt, mit einem Outfit, das fast nur aus Glitzersteinen bestanden hat. Da sah man viel Haut, da wurde mit Leder gearbeitet, das sah so gut aus. Oder Lady Gaga bei dieser einen Met Gala, bei der sie sich ungefähr zehn mal umgezogen hat und diese krassen Wimpern hatte. Sie ist ein echtes Chamäleon. Das sind so Looks, die mir in Erinnerung geblieben sind.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

H&M, Zara und solche Läden sind für mich No-Go´s. Dort einzukaufen, das befriedigt mich überhaupt nicht mehr. Es ist teuer dort und die Qualität lässt wirklich zu Wünschen übrig. 95 Prozent meiner Sache sind Second-Hand, da finde ich alles was ich brauche. Aber rein stylisch gibt es für mich keine Go´s oder No-Go´s. Jeder soll sich so anziehen, wie er will und sich darin wohlfühlen und nicht darüber nachdenken, was andere darüber denken.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Berlin hat sehr viele Leute die eher alternativ angezogen sind. Mauerpark-Flohmarkt – wie die Leute da rumlaufen, das ist für mich der typische Berliner Look. Das tolle an Berlin ist für mich, dass man das machen kann, was man möchte, ohne dafür verurteilt zu werden. Berlin ist für mich in der Sache eine kleine Insel in Deutschland.

Antoine, 31

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Ich trage eine alte französische Jacke und einen Pullover aus Frankreich. Meine Hose ist aus England und meine Schuhe sind schon ziemlich alt. Die habe ich von einem Markt in Frankreich.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Tatsächlich mache ich viele meiner Klamotten selbst – leider nichts von dem, was ich gerade anhabe. Es gibt mir einfach ein richtig gutes Gefühl, etwas Selbstgemachtes zu tragen.

Ist dir ein besonderer Style-Moment aus der Welt der Promis in Erinnerung geblieben?

Vor zwei Tagen habe ich Bill Callahan in Berlin gesehen. Ich finde sein Style passt sehr gut zu meiner eigenen Musik. Ansonsten kann ich da nicht weiterhelfen, ich schaue mir Promi-Shows nicht an.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Ich würde beispielsweise keine Lederjacke tragen. Bei anderen sieht es gut aus, aber mir steht sowas einfach nicht.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Punk! Definitv.

Jeanne, 22

Was trägst du heute? Und: Wo hast du es her?

Heute trage ich schwarz – sonst eigentlich nie. Die meisten meiner Sachen sind Second-Hand, auch was ich anhabe ist fast alles aus einem Vintage-Laden oder von meiner Familie. Aber selbst wenn ich mir neue Kleidung kaufe sieht sie nach Second-Hand aus. Das ist einfach cool.

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Normalerweise würde ich sagen blau, heute kann man das natürlich nicht sehen. Naja, insgesamt würde ich sagen, mein Style ist eher mainstream, streetwear, vintage geprägt. Nichts besonderes, so wie sich eben alle in Berlin anziehen.

Gibt es für dich derzeit Fashion Go´s oder No-Go´s?

Mein No-Go wäre jedes Jahr was Neues zu kaufen, das finde ich überhaupt nicht cool. Man merkt es Leuten auch an, wenn sie einfach blind jedem Trend hinterherrennen. Generell finde ich den Konsum in unserer heutigen Fashion-Welt völlig verrückt.

Wir befinden uns gerade in Berlin – hat die Stadt einen typischen Style, der nur für sie steht?

Ja, warm, wenn es kalt ist (lacht). Nein, also in meinen Kreisen sind alle ungefähr so gekleidet wie ich. Die versuchen alle cheap auszusehen, sind sie aber einfach nicht.

