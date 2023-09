Super Bowl 2024: Usher tritt in Halbzeit-Show auf

Michael Jackson, Diana Ross, Prince, Bruce Springsteen, U2, Aerosmith, Destiny’s Child, Beyoncé – Usher ordnet sich ein in eine Reihe von Superstars, die bereits bei der Halbzeit-Show des Super Bowl aufgetreten sind. Der Sänger ist nun am 11. Februar im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, an der Reihe, und darf ein Best of seines Werks präsentieren.

„Das steht schon lange auf meiner Wunschliste“, sagte Usher in einem Interview mit Zane Lowe zur Ankündigung am Sonntag (24. September). „Ich bin oft gefragt worden: ‚Was sind die Dinge, die für dich am wichtigsten sind? Natürlich die Auftritte, aber auch die Möglichkeit, eben genau auf dieser Bühne zu stehen, weil so viele großartige Musiker auf ihr gestanden haben und einen großartigen Job gemacht haben.“

Anscheinend gibt es schon Pläne für den Gig, jedenfalls prahlte Usher: „Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat.“

Anruf bei Kim Kardashian

In einem Werbevideo, das die Ankündigung der NFL begleitete, ist der Musiker zu sehen, wie er Kim Kardashian anruft, um ihr die Neuigkeit zu erzählen.

Usher, der zu den erfolgreichsten R&B-Sängern aller Zeiten zählt und achtmaliger Grammy-Preisträger ist, war 2011 schon einmal in der Halbzeitshow des Super Bowl zu sehen. Allerdings nicht mit einer Solo-Performance, sondern als Unterstützung für die Black Eyed Peas. Gemeinsam mit will.i.am sang er „OMG“. Ebenfalls an der Seite der Band um Sängerin Fergie: Slash.