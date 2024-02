Hier gibt es Taylor Swifts „The Eras Tour“-Konzertfilm im Stream

Taylor Swifts Konzertfilm „The Eras Tour“ wird ab dem 15. März via Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Wer den Film bereits aus dem Kino oder in der Video-On-Demand-Version kennt, sollte trotzdem einen zweiten Blick wagen, denn neben dem schon bekannten Part gibt es nun außerdem den Track „Cardigan“ und vier Akustiksongs neu zu hören und sehen.

Disney-CEO Bob Iger sagte zum „Hollywood Reporter“: „Die Eras Tour ist ein wahres Phänomen, das Fans auf der ganzen Welt angesteckt hat und weiterhin begeistert. Wir freuen uns sehr, dieses elektrisierende Konzert exklusiv auf Disney+ zu zeigen.“

Die für Disney+ geplante „The Eras Tour“-Konzertfilm-Erweiterung ist nicht die erste. So gab es bereits im Dezember 2023 eine weitere Fassung, die Songs wie „The Archer“, „Long Live“ und „Wildest Dreams“ enthielt. Diese Version war dann auf Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV+, Xfinity, Vudu, Google Play, YouTubeTV und SkyTV streambar.

Kino-Rekord für „The Eras Tour“

„Taylor Swift: The Eras Tour“ startete im Oktober 2023 in den Kinos mit einem Einspielergebnis von 92,8 Millionen US-Dollar und wurde damit nach nur einem Wochenende zum umsatzstärksten Konzertfilm der Geschichte.

Der Film zur „Eras Tour“ wurde während der ersten drei Gigs von Swift im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, gedreht, wo sie Anfang August 2023 sechs Konzerte gab. Regie führte dabei Sam Wrench, der Ende letzten Jahres eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Bester Musikfilm“ für die Regie von „Billie Eilish Live at the O2“ erhielt.