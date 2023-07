Taylor Swift live 2024: Aus drei Konzerten werden fünf! Alle Infos

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, Scott Legato/TAS23. All rights reserved.

Taylor Swift während der „Taylor Swift | The Eras Tour“ am 09. Juni 2023 in Detroit, Michigan

Die aktuelle „Swift-Mania“ geht weiter. Die erste Milliarden-Hochrechnung ihrer derzeit in den USA laufenden „Eras“-Tour hat die Runde gemacht. Und bereits vor dem Verkaufs-Start für Deutschland am Mittwoch, den 12. Juli 2023 (Glockschlag 10 Uhr!!) für die drei Stadion-Konzerte gibt es Zugaben.

Die Spielorte Hamburg Volkspark und München Olympiastadion melden nun ein Doppel-Booking.

Demnach gibt es zwei Konzerte in der HSV-Heimat am 23. und 24. Juli 2024. Und am 27. und 28. Juli wird nachgelegt in der ehemaligen Zeltdach-Schüssel des FC Bayern.

Nur das Veltins-Hallenbad in Gelsenkirchen, wo Schalke 04 in der kommenden Saison packende Heimspiele gegen den Hertha BSC und den SV Elversberg austragen wird, geht „leer“ aus. Hier bleibt es beim 18. Juli 2024.

Natürlich kann man die Karten für Swift nicht so einfach am Kassenhäuschen erwerben.

Fans müssen sich vorab zunächst auf der Website der 33-jährigen Allround-Künstlerin registrieren. Die Bewerber erhalten einen Code, mit nach dem Zufallsprinzip eine der begehrten Karten erworben werden kann. Oder eben auch nicht.

Schon im Vorfeld haben Management und Live-Veranstalter einen Mega-Run festgestellt, der nun zu besagten Zusatz-Gigs geführt hat. Die Swifties in NRW und im ganzen Westen sehen sich bereits in den benachbarten Niederlanden um. Dort spielt Taylor – bereits vor Deutschland – bei Ajax Amsterdam. Am 5. und 6. Juli 2024 in der Johan-Cruyff-Arena direkt an der Autobahn.

Das so genannte „Pricing“ für die Sausen liegt übrigens noch nicht komplett offen. Ein Blick in die USA zeigt aber, dass Premium-Sitze auch mal für schlappe 900 US-Dollar feilgeboten werden. Offizieller Preis. So etwas kennt man ja bereits von Beyonce und Co.