„The Mandalorian“: Disney+ gibt Erscheinungsdatum für Staffel 2 bekannt

Am Freitag (31. Juli) veröffentlichte Beyoncé im Rahmen ihres „Black Is King“-Album-Releases das Musikvideo zum Song „Already“.

Beyoncé hat ein Musikvideo zu „Already“ veröffentlicht, gemeinsam mit der ghanaischen Künstlerin Shatta Wale und Trio Major Lazer. Das Video zu dem Song, der von dem 2019 erschienenen Album „The Lion King: The Gift“ stammt, wurde am Freitagmorgen (31. Juli) veröffentlicht – am selben Tag an dem ihr neues Album „Black Is King“ erschien. In dem Video tanzt die 38-Jährige an den verschiedensten Orten, wie beispielsweise einem leeren Lagerhaus oder zwischen Baumkronen. Zusammenarbeit Das Video erschien im Vorfeld von „Black Is King“, und wurde nur wenige Stunden vor dem Album veröffentlicht. Das Visual-Album ist ab sofort auf Disney+ erhältlich. 85…