„The Walking Dead“ steht schon seit mehreren Staffeln unter der sehr aufmerksamen Beobachtung der eigenen Fans, die nicht mehr so leicht alles hinnehmen, was ihnen Woche für Woche kredenzt wird. Die nicht immer ganz plausible Entwicklung der Story wird dabei genauso kritisch beäugt wie der Tod bestimmter Figuren. Nachdem nun in der 15. Folge Simon von Negan erdrosselt wird (lesen Sie dazu auch unsere ROLLING-STONE-Review zur Episode), gab es im Netz mal wieder Spott und Häme.

Kein Social Media mehr

Ogg redete sich richtiggehend in Rage über jene Anhänger der Serie, die keinerlei Rücksicht nehmen: „Es wirkt sich natürlich auf dich aus, aber du musst das schnell hinter dir lassen. (…). Das sind Leute, die verf***** Scheiße aus dem Nilpferdbehälter fressen, und damit verbringen sie ihre ganze Zeit. Es ist traurig…“

Der „Better Call Saul“-Gaststar erinnerte daran, dass es Josh McDermitt wesentlich besser ginge, seit er seinen Twitter-Account gelöscht habe. „Er ist glücklicher als je zuvor“, so Ogg. „Ich habe ihm gesagt, dass er nun eine ganz andere Energie hat. Eine Zombie-Apokalypse hat wohl nur ein Gutes: Es gibt kein Social Media mehr!“

Morddrohungen gegen Josh McDermitt

Während viele Fans „The Walking Dead“ auch über sinkencde Einschaltquoten hinaus die Treue halten, zerstören unselige Anhänger mit giftigen Kommentaren seit Jahren anscheinend die Stimmung bei den Machern und Schauspielern der AMC-Serie. Merkwürdige Theorien über den Fortgang der Handlung und von Beleidigungen angetriebene Diskussionen über das Schicksal der Charaktere sind da noch das geringste Problem.

Josh McDermitt, der in der Serie den zugegebenermaßen zwielichtigen Dr. Eugene Porter spielt, erhielt konkrete Morddrohungen – weil seine Figur in der Serie das Lager wechselte. McDermitt kappte danach alle Verbindungen im Netz (Twitter, Facebook, Instagram) und meldete die Vorfälle auch der Polizei.

