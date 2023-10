Till Lindemann Lyrics und Bedeutung von „Sport Frei“

Bekanntlich nutzt Till Lindemann die freie Zeit zwischen dem Touren und dem Aufnehmen neuer Alben mit Rammstein für Soloproduktionen. Nach dem Ableben seines Projektes Lindemann mit Peter Tägtgren kommt nun eine Platte ohne Partner: „Zunge“ (erscheint am 03. November, ist zunächst nur digital zu bekommen).

Empfehlung der Redaktion Till Lindemanns Mutter veröffentlicht „Liebeserklärung an meinen Sohn“

Nach dem Titelsong, „Nass“, „Schweiß“ und „Lecker“ gibt es nun weiteren Nachschub zum Vorhören. „Sport Frei“ ist gleichsam eine nostalgische Altersschau („Und die Jahre laufen dir davon/Jeder Tag ein neuer Marathon“), Durchhaltehymne und sarkastische Auseinandersetzung mit den Selbstoptimierern, die sich mit Hilfe von guter Ernährung und zum Teil den Körper schindender Ernährung fit halten („Ihre Lung’n sind geweitet/Die Herzen haben sich verbreitert/Rennen schneller als die Dicken/Können einfach besser ficken“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lindemann will dabei natürlich auf das verbalakrobatische Kunststück hinaus, den Sportzirkus zu bewundern und ihn trotzdem lächerlich zu machen als Zeichen unserer ruhelosen Zeit. Mit anderen Worten, die auch Lindemann zitiert: „Sport ist eine Religion“. Und wie wir alle wissen, haben Religionen nun einmal alle ihre guten und ihre schlechten Seiten. Glücklicherweise gibt es mehr als eine davon.

Till Lindemann: Text zu „Sport Frei“

Für all die gut trainierten Seelen

Die sich gerne selber quälen

Will ich mich zu Worte bringen

Ein sportgeweihtes Lied ansingen

Sportler muss man wirklich ehren

Vieles müssen sie entbehren

Morgens immer früh aufsteh’n

Abends schlafend schlafen geh’n

Jeden Tag die Muskeln messen

Alles oder gar nichts fressen

Sport (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

Sport (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

Tränen auf der Aschebahn

Im Ring ein ausgeschlag’ner Zahn

Kacheln zählen im Schwimmbecken

Gewinnen müssen ums Verrecken

Mehrfach um die Erde laufen

Literweise Eiweiß saufen

Und die Jahre laufen dir davon

Jeder Tag ein neuer Marathon

Verlieren und siegen

Fallen und fliegen

Schatten und Licht

Und die Tränen sieht man

Sport, nicht! (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

Sport (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

Sport ist eine Religion

Sportler haben Kondition (Ja)

Ihre Lung’n sind geweitet

Die Herzen haben sich verbreitert

Rennen schneller als die Dicken

Können einfach besser ficken

Und die Jahre laufen dir davon

Jeder Tag ein neuer Marathon

Verlieren und siegen

Fallen und fliegen

Schatten und Licht

Und die Tränen sieht man nicht

Vom Olymp auf harten Boden

Fremdhormone in den Hoden

Herz zu groß, wie schon erwähnt

Die Gelenke überdehnt

Der Körper meldet bald Protest

Sich nicht länger schinden lässt

Geplatzte Träume und Verzicht

Bildung wenig oder nicht

So viel Schweiß und so viel Tränen

Dünnes Blut in dicken Venen

Wie die Arbeit nicht der Lohn

Gar nichts, nichts hat man davon

Das Gold vom Siegerpodest

Sich nicht in Barren gießen lässt

Das Herz ist leider nicht genesen

Ein Instrument der Guten gewesen

Und die Jahre laufen dir davon

Jeder Tag ein neuer Marathon

Verlieren und siegen

Fallen und fliegen

Schatten und Licht

Und die Tränen sieht man nicht

Sport (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

Sport (La, la, la, la)

Sport frei (La, la, la, la)

So geht es weiter mit Rammstein

Till Lindemanns neue Platte erscheint nicht über Universal, das bisher die Rammstein-LPs und Solowerke des Musikers herausbrachte, sondern wird im Eigenvertrieb auf den Markt gebracht. Die Universal-Zusammenarbeit ruht derzeit, nachdem sich Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Lindemann öffentlich wurden. Mittlerweile wurden die Ermittlungen aber von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Juristischen Streit gibt es aber weiterhin.

2024 gehen Rammstein auf Europa-Tournee. Da die Tickets einiger Termine innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, kündigte die Band bereits Zusatzshows an – darunter auch zwei Termine in Frankfurt am Main und Gelsenkirchen.