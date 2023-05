Tina Turner: Wer bekommt jetzt das Millionenerbe?

Foto: Bruce Glikas/FilmMagic, Bruce Glikas. All rights reserved.

Tina Turner hat nach ihrem Tod am 24. Mai mehreren Berechnungen zufolge ein Vermögen 250 Millionen Dollar hinterlassen. Ihr Tod kam weniger als sechs Monate, nachdem ihr jüngster Sohn Ronnie Turner am 8. Dezember 2022 im Alter von 62 Jahren verstarb. Ihr ältester Sohn, Craig Turner, starb 2018, nachdem er sich das Leben genommen hatte. Wer könnte also ihr Vermögen erben?

Nachlass bereits geregelt?

Berichten zufolge soll Tina ihren Nachlass schon in den Jahren vor ihrem Tod geregelt haben, nachdem sie mit Darmkrebs und Bluthochdruck zu kämpfen hatte, was zu einem beschleunigten Nierenschaden führte. Ihr Mann Erwin Bach hat ihr, wie damals bekannt wurde, 2017 eine seiner Nieren gespendet.

Empfehlung der Redaktion Tina Turner: Ihr letztes Interview

Da Tina Turners zwei leibliche Kinder, Craig und Ronnie, verstorben sind, gehen viele nun davon aus, dass ihr Vermögen zwischen ihrem Ehemann und ihren beiden verbleibenden Kindern, Ike Turner Jr. und Michael Turner, aufgeteilt wird.

Mit ihrem aktuellen Ehemann Erwin Bach war Turner seit 10 Jahren verheiratet. Das Paar war 27 Jahre lang zusammen, bevor es 2013 in einer zivilen Zeremonie in der Schweiz den Bund fürs Leben schloss. Ike Jr. und Michael hingegen sind die Kinder ihres ersten Mannes Ike Turner, die sie während ihrer Ehe mit ihm als Babys adoptierte. Er selbst starb 2007 an einer Überdosis Drogen.

Was Ike Jr. als möglichen Erben betrifft, behauptete dieser in einem Interview mit „The Mail on Sunday“ im Jahr 2018 jedoch, dass er seit fast 20 Jahren nicht mehr mit seiner Mutter gesprochen habe. Er fügte hinzu, dass sie sich auch von Michael distanziert habe, ihm aber „Geld schickte“, weil er medizinische Unterstützung benötigt haben soll: „Tina hat mich aufgezogen, seit ich zwei Jahre alt war. Sie ist die einzige Mutter, die ich je gekannt habe.“

Er fügte hinzu: „Aber ich habe mit meiner Mutter seit Gott weiß wann nicht mehr gesprochen – wahrscheinlich um das Jahr 2000. Ich glaube auch nicht, dass einer meiner Brüder seit langer Zeit mit ihr gesprochen hat. Meine Mutter lebt ihr Leben – sie hat einen neuen Mann und ist in Europa. Sie will nichts mit der Vergangenheit zu tun haben.“

Tina war eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Kurz vor ihrem Tod konnte sie ihr Vermögen sogar noch steigern, indem sie einen Vertrag über den Verkauf ihrer Musik, ihres Bildes und ihrer Bildrechte an BMG Rights Management für angeblich 50 Millionen Dollar unterzeichnete.

Die Queen Of Rock’n’Roll starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren eines natürlichen Todes, nachdem sie mit einer langen Krankheit gekämpft hatte, die durch Darmkrebs, Bluthochdruck und Nierentransplantation noch verstärkt wurde.

Mehr zu Tina Turner