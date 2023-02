Dies sind die Nominierten für die Rock & Roll Hall of Fame 2023

Am 1. Februar sind die vierzehn Nominierten für eine diesjährige Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame bekanntgegeben worden. Sheryl Crow, Joy Division/New Order, George Michael, Missy Elliott, Cyndi Lauper, Willie Nelson, The White Stripes und Warren Zevon sie dieses Jahr zum ersten Mal nominiert. Den anderen Nominierten – Iron Maiden, Kate Bush, Rage Against the Machine, A Tribe Called Quest, Soundgarden und The Spinners – waren diese Ehre in vergangenen Jahren bereits mindestens einmal zugekommen.

Joy Division und New Order sind als eine gemeinsame Entität nominiert. Für diesen Vorgang gibt es einen Präzedenzfall aus dem Jahr 2012: Auch die britische Rockband Small Faces und ihre Fortsetzung mit leicht anderer Besetzung und dem Namen Faces wurden als einzelner Act aufgenommen.

Empfehlung der Redaktion Rock and Roll Hall of Fame: Lionel Richie und Dave Grohl spielen zusammen „Easy“

John Sykes, Vorsitzender der Stiftung, die die RRHOF trägt, hat sich zu den diesjährigen Kandidat*innen so geäußert: „Die Liste der Nominierten reflektiert die Diversität der Künstler*innen und Musikrichtungen, die die Rock & Roll Hall of Fame ehrt und zelebriert. Sie alle haben ihren eigenen Sound erschaffen und unzählige Künstler*innen aus den ihnen folgenden Generationen beeinflusst, die in ihre Fußstapfen getreten sind.“

Wie viele der Interpret*innen dieses Jahr aufgenommen werden, steht noch nicht fest. Über die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame entscheiden die Stimmen von über 1000 ausgewählten Historiker*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen der Musik-Industrie in den USA. Allerdings haben auch Fans Einfluss. Sie können ihre Stimmen bis Ende April entweder online einreichen oder vor Ort in der Ruhmeshalle in Cleveland, Ohio.

Empfehlung der Redaktion Was ist Rockmusik? Rock & Roll Hall of Fame legt neue Definition fest

Seit 1985 werden jährlich Interpret*innen durch ihre Aufnahme geehrt. In unregelmäßigen Abständen auch Personen, die sich in anderer Weise um die Entwicklung des Rock and Roll verdient gemacht haben. Kriterium für die Aufnahme einer Interpret*in ist, dass ihre erste musikalische Veröffentlichung mindestens 25 Jahre zurückliegt. Missy Elliott und The White Stripes sind somit im ersten Jahr ihrer Aufnahmefähigkeit nominiert. Dies, obwohl das Debütalbum der Rapperin, „Supa Dupa Fly“, 1997 und die erste Single der Garage-Rocker, „Let’s Sake Hands“, 1998 erschienen sind. Grund ist eine aktuelle Änderung im Format der Hall-of-Fame-Aufnahmen. Sie dafür sorgt, dass die Jury im selben Jahr wählt, in dem auch die Aufnahme verkündet wird.

Nach der Auswertung des Fan-Votings und der Jury-Auswahl werden die diesjährigen Aufnahmen im Mai bekanntgegeben. Die offizielle Zeremonie soll im Herbst stattfinden. Letztes Jahr wurden unter anderem Duran Duran, Pat Benatar, Eminem, Lionel Richie, Dolly Parton und Eurythmics aufgenommen.