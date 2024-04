Bruce Springsteen: Live-Unterstützung von Tom Morello

Bruce Springsteen ist zusammen mit Tom Morello aufgetreten. Der Rage-Against-The-Machine-Gitarrist debütierte zwei Springsteen-Songs auf dessen laufender Tour.

Zahlreiche Tour-Debüts

Bruce Springsteen fühlte sich vergangenes Wochenende wieder wohl. Am Sonntag spielte er mit seiner E Street Band im Kia Forum in Los Angeles. Bereits der erste Song war „Open All Night“, der seit 2014 nicht mehr live gespielt wurde. Später stimmte Springsteen „Sherry Darling“ an, der zumindest auf der laufenden Tournee noch nicht zum Einsatz gekommen war. Im Laufe des Abends hatte der Musiker dann auch noch einen hochkarätigen Gast in petto: Tom Morello.

Hier gibt es „American Skin (41 Shots)“ mit Unterstützung:

Und auch der Gitarrist von Rage Against The Machine und Audioslave war da, um mit Bruce Springsteen Debüts zu feiern. Gemeinsam spielten sie „American Skin (41 Shots)“ und „The Ghost Of Tom Joad“. Auch diese beiden Songs waren auf der aktuellen Tour zuvor nicht erklungen. Mehr noch: Bruce Springsteen und die E Street Band hatten „American Skin (41 Shots)“ zuvor 2017 in vollständiger Besetzung gespielt, „The Ghost Of Tom Joad“ gab es zuletzt 2016 gemeinsam.

Hier spielen sie gemeinsam „The Ghost Of Tom Joad“:

Bruce Springsteen: Rolle in Biopic besetzt

Bruce Springsteen schloss sich in jüngster Vergangenheit noch ein weiteres Mal mit anderen großen Musikern zusammen. So war er Teil von Mark Knopflers Neuaufnahme von „Going Home“, an der sich unter anderem auch Queens Brian May, Tony Iommi von Black Sabbath und Eric Clapton beteiligten. Ferner kündigte der „Boss“ ein „Best Of“-Album an, das kommende Woche erscheint. Zusätzlich soll inzwischen seine Rolle in dem Biopic besetzt worden sein, das die Entstehung des Albums „Nebraska“ beleuchtet. Offenbar soll Jeremy Allen White, unter anderem bekannt aus der Serie „The Bear“ den jungen Bruce Springsteen verkörpern.