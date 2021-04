Verlosung: 3 CDs von Tom Pettys „Finding Wildflowers (Alternate Versions)“

„Finding Wildflowers (Alternate Versions)“ ­ist die jüngste Veröffentlichung von Tom Pettys Musik, die mithilfe seiner Familie, Bandkollegen und künstlerischen Wegbegleitern kuratiert wurde. Sie erscheint am 16. April über Warner Records.

Zuvor nur mit der limitierten Super-Deluxe 9-LP-Version von „Wildflowers & All The Rest (2020)“ erhältlich, erscheinen die Tracks nun als Limited Edition in einer goldenen Vinyl über „TomPetty.com“ und im Handel, auf CD sowie erstmals bei allen digitalen Streaming-Plattformen. Eine schwarze Vinyl-LP folgt am 7. Mai.

Tom Petty: „Finding Wildflowers (Alternate Versions)“

Auf dem Album finden sich 16 Studioaufnahmen von alternativen Takes, langen Tracks und Jam-Versionen von „Wildflowers“-Songs aus der Zeit, als Tom, die Bandmitglieder und Co-Produzent Rick Rubin 1994 an der Fertigstellung des Albums arbeiteten.

Die Veröffentlichung bietet den Fans Einblicke in den Songwriting- und Aufnahmeprozess und die Verwirklichung der kompletten Vision des Projekts, so wie Petty sie beabsichtigt hatte. Produziert wurde die Sammlung vom langjährigen Tontechniker und Co-Produzenten Ryan Ulyate, der sich 245 Rollen von 24-Spur-Bändern anhörte und so den Entwicklungsprozess von Tom und seinen Mitstreitern ergründete.

Bereits erschienen ist „You Saw Me Comin’“, ein bisher unveröffentlichter Song aus dem Jahr 1992 und der letzte Track der Sammlung, der Anfang März in Begleitung eines Videos unter der Regie von Joel Kazuo Knoernschild und Katie Malia erschien.

Trackliste