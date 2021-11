Foto: Redferns, Martin Philbey. All rights reserved.

Tony Iommi bei einem Aufritt mit Black Sabbath in Melbourne 2013

Bei den Kollegen des amerikanischen ROLLING STONE feiert der neue Song von Tony Iommi seine Premiere: „Scent of Dark“. Es ist der erste neue Track des Gitarristen seit Veröffentlichung des Black-Sabbath-Albums „13“. Gleichzeitig hat der 73-Jährige ein neues Parfum angekündigt, das er gemeinsam mit der Parfümerie Xerjoff auf den Markt bringt.

Iommi ahnt, dass manche seiner Fans erstmal schräg gucken werden: „Sie denken vielleicht, ich bin verrückt geworden“, erzählt er lachend dem ROLLING STONE. „Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich je in so etwas involviert sein würde – aber es ist eine tolle Sache.“ Der Songtitel „Scent of Dark“ passt natürlich zum Duftstoff. Es ist seine erste Komposition seit einem Klassik-Stück für die Birmingham Cathedral von 2017, und sein erster Rock-Song seit dem Black-Sabbath-Album „13“ aus dem Jahr 2013.

Hören und sehen Sie hier „Scent of Dark“: