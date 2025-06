Trump teilt Verschwörungstheorie: Biden hingerichtet und durch einen Roboter-Klon ersetzt

Trump: will „Remigration“-Behörde und Abschiebungen beschleunigen

Trump rastet aus, als er auf seine „Feigheit“ in Bezug auf Zölle angesprochen wird

Donald Trump hat eine haltlose Verschwörungstheorie geteilt, wonach Joe Biden „2020 hingerichtet“ und durch einen Roboter-Klon ersetzt worden sei.

Alte und neue Versionen der Biden-Klon-Theorie

Trump teilte am späten Samstagabend einen Beitrag eines Nutzers auf Truth Social, in dem jemand behauptet: „Es gibt keinen #JoeBiden – man hat ihn 2020 hingerichtet. Was Sie sehen, sind #Biden-Klone. Doppelgänger. Und seelenlose, hirnlose Roboter. Die #Demokraten erkennen den Unterschied nicht.“

Neue Behauptungen: Biden durch KI ersetzt

Ähnliche unbegründete Theorien über Biden kursieren seit Jahren im Internet. Ein achtstündiges Facebook-Video, das jemand 2021 gepostet hat, behauptete, dass „Biden computergeneriert ist“. Andere haben kürzlich behauptet, dass Biden durch künstliche Intelligenz ersetzt wurde .

Quelle des Beitrags: Ein Verschwörungskonto auf Truth Social

Der Truth Social-Account, der die Behauptung veröffentlichte, Biden sei ein Roboter, hat sich auch mit anderen Verschwörungstheorien beschäftigt. Darunter, dass die Wahl 2020 im Rahmen eines „militärischen Staatsstreichs“ ‚gestohlen‘ worden sei. Und dass Trump die Welt „vor den satanistischen globalen Eliten des Deep State (DS)“ gerettet habe.

Die Anhänger des Präsidenten schürten die Verschwörung in den Antworten. Und teilten nebeneinander angeordnete Fotos von Biden, die ihrer Meinung nach beweisen, dass er durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Ein Nutzer teilte ein Video , in dem jemand behauptet, „Joe Bidens Augen hätten sich von blau zu schwarz verändert“.

Trump-Anhänger reagieren mit Bildvergleichen

Dies ist nicht die erste Verschwörungstheorie, mit der sich Trump beschäftigt hat. Auch wenn es vielleicht eine der seltsamsten ist. Trump hat unermüdlich – und fälschlicherweise – behauptet, die Wahl 2020 sei „manipuliert“ worden. Er behauptete , dass der ehemalige Präsident Barack Obama nicht in den USA geboren sei (und beschuldigte Hillary Clinton fälschlicherweise, die Kontroverse um Obamas Geburtsort ausgelöst zu haben).

Weitere unbelegte Aussagen

Außerdem sagte er, der physische Angriff auf Paul Pelosi, den Ehemann der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, sei inszeniert gewesen. Während des Wahlkampfs 2024 wiederholten Trump und Vizepräsident J.D. Vance erfundene Behauptungen, haitianische Einwanderer würden Haustiere essen . Diese Theorien haben sich alle als unwahr erwiesen. Es gibt keinerlei glaubwürdige Beweise für ihre Behauptungen.

Robert F. Kennedy Jr. verbreitet Anti-Impf-Behauptungen

Mitglieder der Trump-Regierung haben ebenfalls Verschwörungstheorien in den Mainstream gebracht. Der Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat widerlegte Behauptungen geteilt. Darunter, dass Impfstoffe Autismus verursachen. Und dass Kondenswasser aus Flugzeugen tatsächlich aus schädlichen Chemikalien besteht (auch bekannt als Chemtrails ).

Kash Patel unterstützt QAnon-Inhalte