U2: Neues Album verzögert sich wegen Larry Mullen Jr.

Foto: WireImage, Brian Rasic. All rights reserved.

Adam Clayton, Bono, Larry Mullen Jr. und The Edge von U2

U2 haben bekannt gegeben, dass der Fortschritt an ihrem neuen Album „in gewissem Maße“ mit dem Gesundheitszustand ihres Schlagzeugers Larry Mullen Jr. verbunden ist. Im Dezember 2022 gab der Musiker bekannt, dass er sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müsse, um Verletzungen im Nacken, den Ellbogen und den Knien zu behandeln – Folgen des jahrelangen unermüdlichen Schlagzeugspiels.

Empfehlung der Redaktion U2: Widmung für Larry bei ihrer Residency-Eröffnung in Las Vegas

Kann sich Larry Mullen Jr. auf ein Albumprojekt einlassen?

In einem neuen Interview mit „Mojo“ sprachen Bono und Bassist Adam Clayton nun über den Status ihres bevorstehenden Albums und haben zugegeben, dass die Arbeit daran teilweise ins Stocken geraten sei. Clayton meinte: „Die Arbeit an neuen Songs ist in gewisser Weise mit Larrys Situation verbunden. Kann er sich auf ein Albumprojekt einlassen? Ich weiß es nicht.“

Mullen hat sich zuvor von der Teilnahme an der Las Vegas Sphere Residency von U2 zurückgezogen. Clayton sagte damals: „Die ganze Band und sicher auch das Publikum werden sehr traurig sein und Larry vermissen. Er möchte zurückkommen, er möchte eine lange Karriere haben und sein Schlagzeugspiel fortsetzen, also kümmert er sich um diese Verletzungen.“

„Da sehen sie, dass sein Rücken schmerzt“

Bono sprach auch über die Auswirkungen von Mullens Verletzungen auf ihren neuen Track „Atomic City“, für dessen Musikvideo Mullen noch das Schlagzeug gespielt hat. „Er hat viel länger gespielt, als er geplant hatte. Und ich denke, wenn Sie sich das Video ansehen, sehen Sie, dass sein Rücken schmerzt.“