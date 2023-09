U2 äußern sich zu Larrys Ausfall bei den Sphere-Shows in Las Vegas

Am 29. September startet die U2-Residency im MSG Sphere in Las Vegas unter dem Titel „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“. Nicht mit dabei wird Larry Mullen Jr sein. Der Drummer der irischen Rockband erholt sich derzeit von einer Operation und wird daher bei den ersten Konzerten nicht mit auf der Bühne stehen bzw. sitzen. „Die ganze Band und sicher auch das Publikum werden sehr traurig sein und Larry vermissen“, äußerte sich U2-Bassist Adam Clayton gegenüber der britischen Zeitung „Daily Star“ zu ihrer Entscheidung. „Er will zurückkommen, er will eine lange Karriere haben und sein Schlagzeugspiel fortsetzen, also kümmert er sich um diese Verletzungen“, erklärt das Band-Mitglied.

Um Ersatz wurde sich jedoch schon gekümmert. Bram van den Berg, der Schlagzeuger der niederländischen Band Krezip, wird an Mullens Stelle auf der Bühne performen. Dafür holte sich die Band den Segen ihres verletzten Kollegen ein. „Er steht voll und ganz hinter der Idee, dass wir mit Bram auf die Bühne gehen“, führt Clayton fort. „Ich bin mir sicher, dass es für Larry ein schwieriger Moment ist, zu wissen, dass deine Band auf die Bühne geht und du nicht dabei bist.“

Am 28. September eröffnet außerdem das Fan-Erlebnis „Zoo Station: A U2:UV Experience“ im Luxushotel The Venetian Resort in Las Vegas und leitet somit die Live-Shows der Rockband ein. Das Zentrum für U2-Anhänger:innen bietet neben Merchandise-Geschäften und einer Bar, auch das „Zoo TV Cinema“ und eine Galerie. Es soll den Fans ein ausgeprägtes Verständnis für das U2-Album „Achtung Baby“ ermöglichen.