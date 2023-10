U2: Widmung für Larry bei ihrer Residency-Eröffnung in Las Vegas

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Am Freitag (29. September) feierten U2 den Auftakt ihrer Residency in Las Vegas. Während die irische Rockband das erste Mal auf der Bühne des MSG Sphere in Las Vegas stand, widmeten sie ihrem Schlagzeuger Larry Mullen, Jr., der aufgrund einiger Verletzungen nicht an den Shows teilnehmen wird, den Song „All I Want Is You“.

Bereits Anfang September äußerte sich die Band zum Ausfall ihres Bandenmitglieds. Mullen, Jr. hat sich wohl einige Verletzungen an seinen Ellenbogen, Knien und am Nacken zugezogen und erhole sich noch von einer notwendigen Operation. „Die ganze Band und sicher auch das Publikum werden sehr traurig sein und Larry vermissen“, äußerte sich U2-Bassist Adam Clayton gegenüber der britischen Zeitung „Daily Star“ zu ihrer Entscheidung. Der Schlagzeuger selbst meinte ebenfalls, dass er sich „lieber etwas Zeit nehmen möchte, um sich auszukurieren“. Auch wenn er sich wohl nicht gänzlich daran hielt.

In einem Interview mit Apple Music meinte Bono, dass Larry Mullen Jr. zu den Aufnahmen ihrer aktuellen Single „Atomic City“ beitrug und alles gab, obwohl er sich noch von der Operation erholte. „Es ist wirklich schwierig für ihn“, erzählt der Frontmann im Gespräch. „Er wusste nicht, ob er eine Stunde oder 15 Minuten spielen kann. Und er spielte einfach bis zum Umfallen … Das hat Larry sehr zugesetzt.“

Neben dem Tribut an ihr abwesendes Bandmitglied, der von dem niederländischen Schlagzeuger Bram van den Berg vertreten wird, spielte die Band ihr komplettes Album „Achtung Baby“ aus dem Jahr 1991 sowie den bereits erwähnten neuen Song „Atomic City“. U2 performten außerdem ein Akustik-Set, das Songs wie „Rattle and Hum“ enthielt. Während sie Paul McCartney den Song „Desire“ widmeten, zollten sie mit „Love Rescue Me“ dem verstorbenen Jimmy Buffet Tribut. Die Gruppe beendete den Eröffnungsabend mit einer Zugabe von „Elevation“, „Atomic City“, „Vertigo“, „Where the Streets Have No Name“, „With or Without You“ und „Beautiful Day“.

Empfehlung der Redaktion U2 im „Sphere“: Hat Ersatzdrummer Bram van den Berg den Auftakt verpatzt?

Es war die erste der insgesamt 25 Live-Shows in Las Vegas‘ wohl innovativster Konzert-Location. In den Veranstaltungsort passen 17.600 Menschen, was bedeutet, dass U2 zum Ende ihrer Residency im Dezember vor über 300.000 Menschen gespielt haben werden. Am 28. September eröffnete außerdem das Fan-Erlebnis „Zoo Station: A U2:UV Experience“ im Luxushotel The Venetian Resort in Las Vegas, dass den Fans vorab ein ausgeprägteres Verständnis für das Album „Achtung Baby“ ermöglichen soll.

U2 performt ihren Song „All I Want Is You“ als Tribut an Larry Mullen Jr.: