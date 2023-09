Mit Larry: U2 drehen Video zu „Atomic City“ in Las Vegas

U2 haben in Las Vegas das Video zu einer neuen Single abgedreht: „Atomic City“. Das melden mehrere Fanseiten, darunter u2tour.de.

Twitter-Videos (siehe unten) dokumentieren die recht aufwendigen Dreharbeiten, für die mehrere Straßen in der Spielermetropole gesperrt und Kameras aufgestellt worden seien. Ein Truck, auf dem sich die Band befand, fuhr in die N Main Street ein. Nicht ganz unwichtiges Detail: Auch Larry Mullen, Jr. war bei dem Dreh zugegen und saß an seinem Schlagzeug. Aus gesundheitlichen Gründen wird er bei den „Achtung Baby“-Shows in Las Vegas fehlen.

Dass Larry Mullen, Jr. für „Atomic City“ an Bord ist, scheint definitiv zu bedeuten, dass der Schlagzeuger die Band nicht verlassen wird, sondern nur temporär für die Konzerte ersetzt wird. Fünfmal sei „Atomic City“ intoniert worden, bis der Dreh im Kasten war. Auch eine halbakustische Version von „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ sei gespielt worden – dessen Video von 1987 hatte ja auch einen Las-Vegas-Bezug.

Wie Bono berichtete hätte, sei „Atomic City“ vergangenen Woche in den Sound City Studios in Los Angeles aufgenommen und in der Tradition des Post-Punk Blondies und The Clashs komponiert worden.

Wie der Journalist John Katsilometes twitterte, würde das neue Stück pünktlich zur „U2 UV: Achtung Baby“-Show veröffentlicht werden – dürfte also seine Livepremiere auch bei den Auftritten erleben, die dem 1991er-Album „Achtung Baby“ huldigen. Das letzte Studioalbum der Iren mit neuen Songs, „Songs of Experience“, erschien 2017.

Am 29. September startet dann die U2-Residency im MSG Sphere in Las Vegas unter dem Titel „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“. Nicht mit dabei wird Larry Mullen Jr sein. Der Drummer der irischen Rockband erholt sich derzeit von einer Operation und wird daher bei den ersten Konzerten nicht mit auf der Bühne stehen bzw. sitzen. „Die ganze Band und sicher auch das Publikum werden sehr traurig sein und Larry vermissen“, äußerte sich U2-Bassist Adam Clayton gegenüber der britischen Zeitung „Daily Star“ zu ihrer Entscheidung. „Er will zurückkommen, er will eine lange Karriere haben und sein Schlagzeugspiel fortsetzen, also kümmert er sich um diese Verletzungen“, erklärt das Band-Mitglied.

Um Ersatz wurde sich jedoch schon gekümmert. Bram van den Berg, der Schlagzeuger der niederländischen Band Krezip, wird an Mullens Stelle auf der Bühne performen. Dafür holte sich die Band den Segen ihres verletzten Kollegen ein. „Er steht voll und ganz hinter der Idee, dass wir mit Bram auf die Bühne gehen“, führt Clayton fort. „Ich bin mir sicher, dass es für Larry ein schwieriger Moment ist, zu wissen, dass deine Band auf die Bühne geht und du nicht dabei bist.“