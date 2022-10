U2: „Songs of Ascent“ ist fast fertig, aber davor kommt eine „laute Rockplatte“

Schon 2009 kündigten U2 „Songs of Ascent“ an, ein Schwesteralbum zu „No Line On The Horizon“ (2009). Doch dann legte die Band die Platte auf Eis und veröffentlichte stattdessen 2014 „Songs of Innocence“. Jetzt soll „Songs of Ascent“ endlich „fast fertig“ sein. Das sagte Sänger Bono der „New York Times“. Erscheinen soll das Album aber trotzdem noch nicht: Erst planen U2 eine „laute Rockplatte“.

„Wir haben dieses Album namens ‚Songs of Ascent‘ fast fertiggestellt, aber wir veröffentlichen es nicht“, sagte Bono. „Aber ich sage dir, es ist großartig.“ Dem Interviewer spielte er zwei Songs von „Songs of Ascent“ mit den Titeln „The Bard’s Last Breath“ und „Smile“ vor.

Bono betonte, dass das Album noch erscheinen soll: „Wir haben es nicht verworfen, wir haben es nur zurückgehalten“, sagte er. Die Band wolle sich die Zeit nehmen, die Veröffentlichung vorzubereiten. „Mein Handy hier ist voller neuer Songs“, sagte Bono. „Wir waren versucht, sie herauszubringen – außer Konkurrenz. Aber wir dachten, dass das Material so stark ist, dass es Zeit verdiente, um sicherzustellen, dass die Leute von ihnen hören und sie hören.“

Ein „lautes, kompromissloses, unvernünftiges Gitarrenalbum“

Stattdessen will die Band nun an einem „lauten, kompromisslosen, unvernünftigen Gitarrenalbum“ arbeiten. Während der letzten Alben hätten U2 an ihren Songwriting-Fähigkeiten gewerkelt, sagte Bono. „Jetzt müssen wir die Feuerkraft von Rock ’n’ Roll zurückbringen. Ich weiß nicht, wer unser Fuck-off Rock-’n‘-Roll-Album machen wird. Man möchte fast jemand wie AC/DC, man möchte [den Produzenten] Mutt Lange. Den Ansatz. Die Disziplin. Die Songwriting-Disziplin. Das ist es, was wir wollen.“

Bono bringt am 1. November unter dem Titel „Surrender: 40 Songs, One Story“ seine Memoiren heraus. Bono kommentiert darin etwa auch den Marketingstunt, mit dem U2 2014 ihr Album „Songs of Innocence“ kostenlos und ungefragt in den Musikbibliotheken von Millionen iTunes-Nutzern ablegten. Das letzte U2-Album erschien 2017 mit „Songs of Experience“.