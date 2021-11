Hier hören: U2 präsentieren stolz „Your Song Saved My Life“

U2 feiern ihr kleines Comeback mit einem neuen Song namens „Your Song Saved My Life“. Das Stück gehört zum Soundtrack des kommenden Animationsfilmspektakels „Sing 2“.

Die Iren sind nicht nur mit ihrem neuen Stück an der Filmproduktion beteiligt, U2-Sänger Bono sprach für „Sing 2“ auch einen zurückgezogen lebenden Löwen-Rockstar namens Clay Calloway ein.

U2 nun auch bei TikTok

„Your Song Saved My Life“, das am Mittwoch zugleich den Eintritt von U2 in die TikTok-Sphäre begleitete, ist die erste neue Single der Band seit der Veröffentlichung von „Ahimsa“, einer Kooperation mit A. R. Rahman, im Jahr 2019.

Ganz ruhig blieb es um U2 allerdings dann doch nicht. Ihr Album „All That You Can’t Leave Behind“ legten die Musiker zum 20. Jubiläum als Deluxe-Ausgabe noch einmal auf, dazu waren Bono und The Edge gemeinsam mit DJ Martin Garrix und der offiziellen Turnier-Hymne „We Are The People“ bei der Fußball-Europameisterschaft zu hören.

Wie Bono sich so als Animationsfilmsprecher schlägt, ist ab 22. Dezember zu hören, wenn „Sing 2“ in die Kinos kommt. „Your Song Saved My Life“ können Sie bereits jetzt bei uns hören: