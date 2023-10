Verlosung: „Blues Deluxe Vol. 2“ von Joe Bonamassa

Am 6. Oktober veröffentlicht Joe Bonamassa sein 14. Studioalbum „Blues Deluxe Vol. 2“. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits, seine Single „Hope You Realize It (Goodbye Again)“ erschien am 8. September.

Musikvideo zu „Hope You Realize It (Goodbye Again)“

Mit „Blues Deluxe Vol. 2“ feiert Joe Bonamassa das 20. Jubiläum seines Debütalbums „Blues Deluxe“. Es erscheint als limitiertes Box-Set, auf Vinyl und auf CD. ROLLING STONE verlost drei Exemplare des Albums.

