Der vielfach ausgezeichnete Film „Falling Into Place“ feierte seine Premiere beim Filmfest Hamburg im vergangenen Jahr und in Tallinn beim Black Nights Film Festival, wo der Film mit dem Fipresci Award ausgezeichnet wurde. Es folgte für die Macherin des Films, Aylin Tezel, der Schauspielpreis des Kinofest Lünen 2023 und Anfang 2024 der Newcomer-Regiepreis des Bayerischen Filmpreis. Neben der deutschen Schauspielerin in der Hauptrolle standen auch Christ Fulton („Bridgerton“), Alexandra Dowling („Game Of Thrones“), Olwen Fouéré („The Northman“), Michael Carter („Star Wars“) und Samuel Anderson („Another Life“) für den Film vor der Kamera.

Handlung des Films

Kira und Ian – beide Mitte 30 – lernen sich an einem Wochenende auf der Isle of Skye kennen. Beide befinden sich auf der Flucht – vor ihrer Vergangenheit ebenso wie vor der Realität ihres jetzigen Lebens. Die 36 Stunden, die sie miteinander verbringen, werden getragen von Spaß und Leichtigkeit. Zwischen den zwei Fremden entsteht eine tiefe Verbindung. Doch das Schicksal reißt sie wieder auseinander. Beide kehren zurück nach London, ohne zu wissen, dass sie in derselben Stadt leben und ständig kurz davor sind, sich wieder zu begegnen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema Verlosung: 2 x „Wednesday“-Blu-ray zu gewinnen

Verlosung

Wir verlosen 2 x eine „Falling Into Place“-Blu-ray des Films. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Falling“ angeben. Einsendeschluss ist der 14. Mai 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!