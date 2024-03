So feiern ABBA den Geburtstag von „Waterloo“

ABBAs Album „Waterloo“ wird 50. Zum Jahrestag der Platte kündigt die Band jetzt eine besondere Wiederveröffentlichung des Albums an, inklusive einer neuen Vinylkollektion.

ABBAs Durchbruchsalbum

Die Neuauflage des zweiten Albums der Gruppe wird am 05. April veröffentlicht, genau 50 Jahre nach dem internationalen Durchbruch der schwedischen Band. Der gleichnamige Song der LP verhalf ABBA 1974 zum Sieg beim Eurovision Song Contest und damit zum internationalen Erfolg.

Neben dem inzwischen legendären Titelsong enthält die Tracklist der Platte auch Songs wie „Honey, Honey“, „Dance (While The Music Still Goes On)“ und „Hasta Mañana“ – eine Ballade, die beinahe anstelle des Titelsongs zu ABBAs Eurovisionsbeitrag geworden wäre.

Neue Vinyl-Auflage

Zu der neuen Kollektion gehören eine 2LP-Vinyl in Half-Speed-Version sowie ein limitiertes Box-Set mit den drei ursprünglich veröffentlichten Vinyl-Singles. Die drei Singles werden auch als separate Picture-Disks erhältlich sein. Außerdem wird es eine 10-Zoll-Vinylscheibe mit „Waterloo“ in vier verschiedenen Sprachen sowie neue Jubiläumsbekleidung geben, die an die 70er Jahre erinnert. Vorbestellen kann man das Album hier.

Neben kleineren Überraschungen für Besucher:innen von ABBAs „Voyage“-Show am Jubiläumstag, wird es auch noch die Möglichkeit geben, zu den Hits der Gruppe auf dem Dach der O2 Arena in London zu tanzen, um den Meilenstein zu feiern. Für eine Nacht können die Fans für eine ABBA-Silent-Disco auf das Wahrzeichen klettern.