Vorwurf der Volksverhetzung: Strafanzeige gegen Xavier Naidoo

Jan Böhmermann hat eine Theorie dazu, wer den Coronavirus in die Welt gesetzt hat, und wer dafür verantwortlich ist, dass Xavier Naidoo Stuss erzählt.

Turbulente Zeiten für Xavier Naidoo: Wegen seines Hetze-Videos verlor er seinen Job in der DSDS-Jury und den letzten Support seiner alten Band Söhne Mannheims, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung kritisierte den Sänger („ich bin Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe“) scharf, ebenso Rapper Smudo. Zu denen, die noch zu ihm halten, gehören zum Beispiel Til Schweiger und Fler. Podcast: ROLLING STONE über Seuchenfilme: Nun meldete sich auch Jan Böhmermann zur Causa Naidoo zu Wort, satirisch. In bester Verschwörungstheorie-Manier twitterte der Komiker: „CORONA: zählt mal die Buchstaben! C O R O N A = 6 Buchstaben!! Und wie viele Leute sind nach…