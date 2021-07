Die achte Staffel von „Sing meinen Song — Das Tauschkonzert“ feierte am Dienstag mit einem Duett-Abend ihr großes Finale. Wir haben uns den krönenden Abschluss angesehen und bewerten die Auftritte

Die Laune der Kandidat*innen ist gut, die Stimmung gleichermaßen sentimental wie ausgelassen: Es gilt schließlich, die achte Staffel der VOX-Show „Sing meinen Song“ zu einem würdigen Ende kommen zu lassen. Pandemiebedingt wurde diesmal nicht an begehrten Langstreckenflug-Urlaubsdestinationen Orten wie Südafrika gedreht, sondern ganz rustikal an der deutschen Ostsee — wenngleich in einem durchaus ansehnlichen Schlossgut. Zu Beginn des Abends der Duette beschwört man noch einmal die entstandenen Freundschaften, zeigt sich gefühlig, gerät ins Schwärmen. „Wir hatten krass viele Freiheiten“, blickt Rapperin Nura auf die Staffel zurück, Eurotrash-Titan DJ BoBo erklärt, eine Träne im Knopfloch parat zu haben und Stefanie Heinzmann…