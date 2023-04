Auf „Change.org“ läuft aktuell eine Petition, die Amazon Prime aufhalten möchte, einen Dokumentarfilm über den Stalker der ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog zu streamen. Auf Prime Video ist der Film „Take A Chance“ für den 19. Mai 2023 angekündigt. Das möchte die Petition deshalb verhindern, da ein Stalking-Opfer „nicht über eine so schwierige und ängstliche Zeit in seinem Leben berichten müssen soll“. Weiter heißt es in den Kommentarspalten der Unterschriftenseite: „Und warum sollte man dieser unmenschlichen Person [dem Stalker] eine Plattform geben und zeigen, was sie getan hat?“

Stalker-Film nicht mit dem Einverständnis von Agnetha Fältskog gedreht

Die Veröffentlichung möchten die Betreiber:innen der Petition mit folgendem Text und einer Unterschriftensammlung aufhalten:

„Stoppt die Veröffentlichung des Dokumentarfilms ,Take A Chance‘! Dieser Dokumentarfilm untersucht den berüchtigten Stalker Gert Van Der Graaf und seine Besessenheit von Agnetha Fältskog von ABBA. Er wurde NICHT mit dem Einverständnis von Agnetha Fältskog gedreht. Viele Fans von ihr glauben, dass dieser Film sie und ihre Familie zutiefst verletzen wird. Der Dokumentarfilm gibt auch jemandem eine Stimme, der sie jahrelang gequält, gestalkt und geplagt hat.

Solche Menschen sollten keine weltweite Plattform bekommen, um ihre unangemessenen Obsessionen und Verhaltensweisen zu diskutieren. In diesem Sinne zielt diese Petition darauf ab, die Veröffentlichung dieses Dokumentarfilms zu stoppen. Aber selbst, wenn das nicht gelingt, hoffen wir, zumindest eine Botschaft an die Macher des Dokumentarfilms zu senden. An Amazon Prime Video und Agnetha Fältskog selbst: dass die Fans hier sind und wir diesen Film NICHT unterstützen.“

In der Kommentarspalte können Unterstützer:innen der Aktion ihre Meinung hinterlassen. Eine Nutzerin schreibt dort: „Dieser Person sollte für ihr schändliches Verhalten kein Gehör geschenkt werden, und es sollte ihr auch nicht gestattet werden, in irgendeiner Weise von ihren früheren Handlungen zu profitieren. Abscheuliches Verhalten auf Seiten von Amazon.“

Mehr über „Take A Chance“

Der Niederländer hatte sich in seiner Kindheit in Fältskog verliebt, woraus schnell eine ungesunde Obsession entstand. Schließlich begann van der Graaf in den 90er Jahren, die Schwedin zu stalken. Neben Expert:innen, Freund:innen und Psycholog:innen soll auch der Stalker selbst vor die Kamera treten, um seine Version der Geschichte zu erzählen.

Joel Karsberg, bekannt durch „Surviving R. Kelly“, und John Mork fungierten als ausführende Produzenten, während Maria Thulin Regie führte. Andreas Hjerto, Head of Content bei Prime Video Nordics, sagte: „Durch nie da gewesenen Zugang liefert der Film neue Einblicke in eine wichtige und fast unglaubliche Geschichte. Wir sind beeindruckt von den Profis vor und hinter der Kamera, die eine beispiellose und umfassende Arbeit geleistet haben, um sie zum Leben zu erwecken.“