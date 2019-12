AC/DC: Neues Album mit Aufnahmen von Malcolm Young

Das wird Sie auch interessieren





AC/DC arbeiten derzeit an einer neuen Studioplatte mit Sänger Brian Johnson. Gerüchte dazu waren schon Anfang des Jahres laut geworden, als die Band beim Gang ins Studio in Vancouver gesichtet wurde. Lange Zeit wurde allerdings auch angenommen, dass schon vor Ende des Jahres eine erste Ankündigung vor allem auch für eine erwartete Tour rausgeht. Bislang gab es aber nur eine kleine Feier des Jubiläums von „Highway To Hell“ und eher langweiliges neues Merchandising.

Nun haben zwei Musiker unabhängig voneinander Neuigkeiten zur kommenden LP erzählt. Wie „Metal Hammer“ berichtet, nutzen AC/DC Aufnahmen ihres verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcom Young für das neue Album. Behemoth-Sänger Adam Michał „Nergal“ Darski sagte in einem Interview mit „Loudwire“: „Ich weiß, dass ein neues AC/DC-Album mit Malcom Young in der Mache ist. Das kommt. Es wird ein Outtake von ‚Rock Or Bust‘ sein. Was ich erwarte? (…) Gebt mir einfach einen verdammten Rhythmus und die Gitarren von Angus und Malcom. Mehr ist auch nicht notwendig. Brian Johnson ist zurück in der Band.“

Fans dürften allerdings bei dem Gedanken an „Rock Or Bust“-Outtakes als Grundlage für die neue Scheibe Schweißperlen auf die Stirn bekommen.

Dee Snider von den aufgelösten Twisted Sister bestätigte, dass Brian Johnson, der vor einiger Zeit kaum noch etwas hören konnte und nun mit neuer Hörtechnologie im Ohr ausgestattet, wieder dabei und fit ist. Auf Twitter schrieb er: „Ich habe Brian gerade gesehen… Ihm geht es gut.“

Auf einen Kommentar einer Userin, die sich besorgt zeigte, ob nicht ein Mitglied von AC/DC krank sei, erwiderte Snider: „Alle vier überlebenden Mitglieder sind wieder zusammengekommen, mit Tracks, die von Malcom aufgenommen wurden, als er noch am Leben war. Malcoms Neffe Stevie Young ersetzt ihn (er hat das schon mehrere Male zuvor gemacht). Näher an die ursprüngliche Bandbesetzung kann man nicht kommen.“