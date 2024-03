Bei Moskau haben dem Inlandsgeheimdienst FSB zufolge mehrere Angreifer in einer Konzerthalle das Feuer eröffnet – es soll dutzende Tote und Verletzte geben. In dem Gebäude kam es offenbar auch zu Explosionen. Moskaus Bürgermeister spricht von einer „schrecklichen Tragödie“. Präsident Putin wurde informiert.

Bei einem Angriff auf eine Veranstaltungshalle in der Region Moskau haben Bewaffnete laut russischem Inlandsgeheimdienst FSB 40 Menschen getötet. In der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk seien zudem ersten Erkenntnissen zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden, wurde der FSB am Freitagabend von der Agentur Interfax zitiert. Russlands zentrales Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen „Terrorakts“ auf. Das teilte die Behörde auf der Plattform Telegram mit. Zum Zeitpunkt des Anschlags stand der Auftritt der russischen Band Piknik kurz bevor.

Nach Behördenangaben wurden neben Schüssen und einem Brand in der Veranstaltungshalle auch Explosionen gemeldet. Unbekannte in Kleidung in Tarnfarben hätten die Crocus City Hall kurz vor Beginn eines Konzerts gestürmt und das Feuer eröffnet, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Bei den Opfern soll es sich russischen Medien zufolge sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Konzerthalle handeln.

Ein Augenzeuge sagt der Nachrichtenagentur Reuters, die Angreifer hätten Sturmgewehre eingesetzt. Auch auf nicht verifizierten Aufnahmen im Internet sind Männer mit Sturmgewehren zu sehen, die wiederholt das Feuer auf Zivilisten eröffnen. In anderen Videos sind Menschen zu sehen, die vor der Halle regungslos in Blutlachen liegen.

An dem berühmten Gebäude waren lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. Das Dach soll eingestürzt sein. Die Lage ist unübersichtlich. Nach Behördenangaben waren Dutzende Rettungswagen im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen. In den Zuschauersälen gibt es Tausende Plätze.

Westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.

Wer ist Picnic?

Picnic (russisch: Пикник) ist eine russische Rockband, die eine Mischung aus Artrock, Progressive Rock und originalem russischen Rock darbietet. Die Band wurde 1978 in Leningrad von Sergey Omelnichenko, Evgeny Voloschuk, Aleksey Dobychin und Edmund Shklyarskiy gegründet. Einige ihrer frühen Lieder sind auf Polnisch.

Im Jahr 2016 wurde der Band ein Auftrittsverbot in der Ukraine erteilt. Picnic waren die Band, die am 22. März 2024 in der Crocus City Hall auftreten sollte, bevor der Anschlag auf die Crocus City Hall 2024 stattfand. Aktuelle Mitglieder sind:

Edmund Shklyarskiy – Gesang, Gitarren, Keyboards (1978-1979, 1981 – heute)

Leonid Kirnos – Schlagzeug, Percussion (1982-1984, 1987 – heute)

Marat Korchemny – Hintergrundgesang, Bass (2003 – heute)

Stanislav Shklyarskiy – Keyboards (2007 – heute), anstelle von Sergey Voronin, dem langjährigsten Mitglied (1984-2006), der an einem Herzinfarkt starb.