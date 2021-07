ASAP Rocky und Rihanna: Für „All Smiles“ drehen sie eine Art „West Side Story“

Es war einmal ein Verlorenes Wochenende: Wie John Lennon versuchte, in Los Angeles eine Platte mit Phil Spector aufzunehmen, eine Liebe durch einen andere zu ersetzen und einen Geschäftemacher zu befrieden: die Geschichte von "Rock'n'Roll"

Als John Lennon im Herbst 1973 nach Los Angeles zog, wusste er noch nicht, dass sein Verlorenes Wochenende begonnen hatte. Yoko Ono hatte ihn mit ihrer Assistentin May Pang verkuppelt, einer 23-Jährigen, die früher in den Büros von Apple arbeitete und zuletzt in John und Yokos Wohnung im Dakota Building das Büro führte und Dienstmädchenaufgaben erfüllte. Auf Yokos Anregung begannen die beiden eine Affäre - John mit wilder Entschlossenheit, May mit Zweifeln angesichts der Bizarrerie der Liaison. In Los Angeles bezogen sie zunächst die Villa des Musikproduzenten Lou Adler in Bel Air, der für eine Weile nicht zu Hause war.…