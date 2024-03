Der erste Geniestreich des Jahres: Adrianne Lenkers „Bright Future“

Der erste Geniestreich des Jahres, da sind Jan und Maik sich einig: Adrianne Lenker haut sie völlig um mit ihrem magischen neuen Album „Bright Future“. Was macht die Big-Thief-Sängerin so besonders? Welche Wahrheiten stecken in ihren Songs? Jan und Maik versuchen es zu ergründen. Und sie sprechen über das Pop-Ereignis der Woche: Beyoncés neues Album erscheint, die Country-Platte „Cowboy Carter“ – mit dem sie die Geschichte des Genres ganz neu erzählt.