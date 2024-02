Am 30. Januar fuhr ein Audi Q8 mit hoher Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone in Darmstadt in eine türkische Bäckerei. Das Auto durchbrach die Fensterscheibe. Ein Passant kam mit einem Schrecken davon, ein 23- jähriger Kunde im Geschäft zog sich jedoch Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. An Unfallfahrzeug und am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei Südhessen in einer Pressemitteilung bestätigte. Der Fahrer des SUVs hat sich aber nach dem Unfall vom Ort entfernt und ist bisher flüchtig. Gerüchten zufolge könnte tatsächlich Rapper Haftbefehl mit dem Fall zu tun haben.

Haftbefehl und Soufian schlendern scheinbar vom Unfallort weg

Zeugen gaben an, den Unfallverursacher zu kennen: Sie wollen Haftbefehl gesehen haben. Die „Bild“ berichtete, dass das Auto scheinbar dem Offenbacher Musiker gehöre. Der 38-Jährige soll zusammen mit zwei weiteren Personen nach dem Crash aus dem Auto geklettert sein und in einem anderen Fahrzeug den Unfallort verlassen haben, so Augenzeugen. Ob er selbst am Steuer saß, ist nicht übermittelt. Wenn sich diese Vermutungen bestätigen, bedeutet das für Haftbefehl Fahrerflucht – und darauf steht eine hohe Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.

Kurz nach dem Crash tauchten im Internet Videos auf, auf denen Menschen zu sehen sind, die wie die befreundeten Künstler Haftbefehl und Soufian aussehen. Ein Clip zeigt beispielsweise, wie zwei Männer nach dem Unfall aus dem Auto aussteigen und in normalem Tempo wegschlendern. Es ist auch zu beobachten, wie der SUV in der Tempo-30-Zone mit einer hohen Geschwindigkeit in die Fensterscheibe des Baklava-Ladens rast und dabei knapp einen Passanten verfehlt.

Hier zum Unfall-Video:

Bäckerei muss für zwei Tage schließen

Ein weiterer Clip zeigt das Ausmaß der Kollision im Geschäft. Der Besitzer kündigte via Instagram-Story an, seinen Laden für zwei Tage schließen zu müssen. Für die Polizei ist anscheinend noch unklar, wer von den Insassen das Vehikel furh, auch wenn sie – so ist in den via YouTube verbreiteten Aufnahmen zu sehen – einen der beiden Rapper wohl nach dem Unfall vor dem Geschäft befragt hat.