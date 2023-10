Britney Spears: „Ich war unschuldig!“

Britney Spears hat Auszüge aus ihrer bevorstehenden Autobiografie „The Woman In Me“ geteilt, die am 24. Oktober veröffentlicht wird. Sie postete einen Ausschnitt des Buches in den sozialen Medien, in dem sie ihre Gefühle über den Ruhm und ihre Karriere beschreibt.

Britney Spears: „Ich wusste nicht, was ich tat“

In einem dieser Auszüge heißt es: „Ich beneide eigentlich die Menschen, die wissen, wie man Ruhm für sich arbeiten lässt. Mein Auftreten war unschuldig – und es war kein Schauspiel. Ich wusste nicht, was ich tat.“

In einem weiteren Abschnitt sagt sie, dass sie das Gefühl hatte, am Rande eines Abgrunds zu leben und dankte denen, die für sie da waren, als sie sich nicht selbst verteidigen konnte. Unter anderem erklärt sie konkret: „Ich hatte das Gefühl, dass ich am Rande einer Klippe lebte“.

Michelle Williams vertont das Hörbuch

Trotz der persönlichen Einblicke in das Buch hat Spears zudem angekündigt, dass sie die Hörbuchversion nicht selbst vorlesen wird. Das Wiedererleben ihrer Erfahrungen sei emotional sehr herausfordernd für sie. Spears betonte, dass die Arbeit am Buch sowohl heilend als auch therapeutisch für sie war, aber auch schwierig, da sie vergangene Ereignisse in ihrem Leben erneut durchleben musste.

Stattdessen hat die Schauspielerin Michelle Williams („The Fabelmans“) das Werk eingesprochen – und Spears lediglich die Einleitung.

Mehr über „The Woman In Me“

Das Buch wird Spears‘ Anfänge im Musikgeschäft, ihre Karriere, ihre Zeit als Mutter und ihre 13-jährige Vormundschaft detailliert beleuchten. Während des Schreibprozesses suchte Spears eigenen Angaben zufolge therapeutische Unterstützung und äußerte die Hoffnung, dass ihre Fans das Endergebnis mögen werden.