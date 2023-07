Axl Rose singt mit 50.000 Fans „Happy Birthday“ für Slash (Video)

Am 23. Juli wurde Slash, der Gitarrist der Hard-Rock-Legenden Guns N‘ Roses 58 Jahre alt. Diese Gelegenheit ließ sich sein Bandkollege Axl Rose nicht nehmen und ließ ein ganzes Stadion „Happy Birthday“ für Slash singen.

Während ihres Auftritts im Olympiastadion von Athen, in Griechenland, sang Rose das traditionelle Lied für Slash, während die geschätzten 50.000 Fans mitsangen.

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account posteten Guns N‘ Roses am Sonntag (23. Juli) nach dem Konzert ein Video des Geburtstagsständchens für ihren Bandkollegen.

„Applaus für den einzigartigen, legendären Slash! Happy F’N‘ Birthday 🔥“, lautet der Titel des Beitrags, den seitdem mehr als eine halbe Million Menschen angesehen haben.

Slash bedankte sich nach der Show auf Twitter mit folgenden Worten: „Danke Athen für eine fantastische letzte Nacht der Europatournee! Ihr wart nicht weniger als unglaublich! Es war eine perfekte Verabschiedung, an die wir uns immer erinnern werden, Prost!“

Thank you Athens for a fantastic last night of the European tour! You were no less then incredible! It was a perfect send off that we’ll always remember, cheers! iiii]; )‘

— Slash (@Slash) July 22, 2023