Guns N‘ Roses in Frankfurt: Tickets, Anfahrt und das Wetter

Am Montag, den 3. Juli, spielen Guns N‘ Roses in Frankfurt am Main auf der Bühne des Deutsche Bank Parks (ehemalige Commerzbank Arena). Es ist das einzige Deutschland-Konzert im Zuge ihrer aktuellen Europa-Tournee. Vor knapp 30 Jahren hatte die Hard-Rock-Band rund um Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash ihren letzten Auftritt im Frankfurter Waldstadion. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr mit der Vorband The Pretenders. Guns N‘ Roses starten um 20:15 Uhr.

Tickets

Tickets für das Konzert der Guns N‘ Roses in Frankfurt gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Ticketmaster und Eventim. Die Ticketpreise bei Eventim beginnen ab 83,65 Euro.

Anfahrt

Deutsche Bank Park

Mörfelder Landstraße 362

60598 Frankfurt



Anfahrt mit der S-Bahn

Mit der Deutschen Bahn kommt man vom Hauptbahnhof Frankfurt mit den S-Bahn-Linien S7, S8, S9 in Richtung Flughafen Frankfurt bzw. Wiesbaden Hauptbahnhof zum Deutsche Bank Park. Die Linie S7 fährt an den Bahnsteigen des Regional- und Fernverkehr ab. Mit der S7 fährt man Richtung Goddelau und steigt an der Station „Stadion“ aus. Die S-Bahn benötigt ab dem Frankfurt Hauptbahnhof nur sechs Minuten. Von der Station „Stadion“ führt die Flughafenstraße zur Arena. Den Eingang erreicht man in 10 bis 15 Minuten zu Fuß. Vor dem Hauptbahnhof fahren am Konzerttag zusätzlich zu der Straßenbahnlinie 21 auch Sonderzüge der Linie 20 im 3-Minuten-Takt zur Station am Deutsche Bank Park.

Anfahrt mit dem Auto

Konzertbesucher:innen, die außerhalb Frankfurts kommen, fahren auf der A3 oder A5 zum Frankfurter Kreuz. Dort folgen sie den Hinweisschildern mit dem Stadionsymbol, die zu einem der vier Parkplätze führen. Von der Innenstadt fährt man über die Mainbrücken nach Sachsenhausen und dann über die Kennedyallee stadtauswärts bis zum Oberforsthaus. Dort sieht man die Verteiler zu den Parkplätzen. Die Parkgebühr beträgt fünf Euro. Es wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park stark begrenzt sind.

Wetter

Das Wetter wird am Montag, den 3. Juli, sommerlich warm mit Temperaturen um die 24 Grad Celsius. Dazu gesellen sich Wolken und Wind. Nachts wird es klar bei einer Temperatur von etwa 18 Grad. Mit Regen müssen die Konzertbesucher:innen zum Glück nicht rechnen.