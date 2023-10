„Barbie“ erscheint am 26. Oktober fürs Heimkino

Kaum einer kam diesen Sommer an „Barbie“ vorbei. Millionen von Menschen stürmten ins Kino um Greta Gerwigs Verfilmung anzusehen. Nun erscheint der quietschbunte Film auch für Zuhause.

Barbie – gespielt von Margot Robbie – lebt in einer perfekten Welt. Doch eines Tages fängt sie an, ihren Lebensstil anzuzweifeln und über den Tod nachzudenken. Geschockt von ihren eigenen Gedanken, begibt sie sich gemeinsam mit Ken (Ryan Gosling) auf eine Reise in die reale Welt, um den Ursprung ihrer existenziellen Krise zu erkunden und zu beheben. Regisseurin Greta Gerwig schuf mit dem Film, der von Stars wie America Ferrera, Kate McKinnon und Will Ferrell zum Leben erweckt wird, eine Gesellschaftsatire in Pink.

Am 26. Oktober ist „Barbie“ als 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und als limitierte 4K Ultra HD und Blu-ray Steelbook-Editionen für das Heimkino erhältlich.