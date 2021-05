Bill Cosby: Freilassung verweigert

Madness haben Details zu einer per Livestream übertragenen Show bekannt gegeben, die am 14. Mai im London Palladium stattfinden soll.

Madness trotzen dem Pandemie-Alltagstrott und haben eine neue Show für den 14. Mai angekündigt: „Madness & Charlie Higson in 'The Get Up!'“ Das Programm verspricht einen Abend voller Musik, Drama und Comedy. Darin sollen Mike Barson als Königliche Hoheit Queen Elizabeth II und einige „very, very special Guests“ auftreten. Nur eine einzige Show – Tickets ab 23. April erhältlich Es wird an diesem Abend auch ein komplettes Live-Set der Band geben, bei dem die Musiker neben Madness-Klassikern auch einige neue Songs präsentieren werden. Produziert von Driift, dem Unternehmen hinter Online-Events von Nick Cave, Niall Horan oder Kylie Minogue, kehren Madness…