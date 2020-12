Zu sehen ist auch, wie die Queen of Pop mit ihrem 36 Jahre jüngeren Tänzerfreund schmust.

Madonna hat auf ihrem Instagram-Account ein besonderes Video geteilt, mit welchem sie ihren Fans einen seltenen Einblick ihr Privatleben gewährte. Zu sehen ist, wie die „Queen of Pop“ mit all ihren sechs Kindern schick gemacht posiert und abhängt. Dazu schrieb die 62-Jährige: „Ein wunderschönes Andenken. Wir sagen danke.“ Das Video zeigt aber nicht nur Madonna mit ihren sechs Kindern, sondern auch ihren 26-jährigen Freund Ahlamalik Williams und wie sie gemeinsam mit einer französischen Bulldogge auf dessen Schoß sitzt. Familienrunde mit Madonna Sogar Rocco, Madonnas zweites leibliches Kind, taucht in dem Video auf. Die Musikerin hält ihr Privatleben zwar nie komplett…