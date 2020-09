„The World’s A Little Blurry“: Doku über Billie Eilish kommt

Cover zu „When We All Fall Asleep Where Do We Go“ von Billie Eilish

Billie Eilish ist eine der größten Pop-Ikonen der Gegenwart. Höchste Zeit, einen Dokumentarfilm über ihr Leben zu produzieren. Und siehe da: Der ist bereits in der Mache und soll ab Februar 2021 auf Apple TV+ zu sehen sein.

Die Doku „The World’s A Little Blurry“ wird Eilishs gesamte bisherige Karriere abbilden und dabei einen tiefen Einblick in ihr Leben ermöglichen. Die Filmrechte erwarb Apple TV+ Ende 2019 für die schlappe Summe von 25 Millionen US-Dollar.

Produziert wurde der Film von Apple Original Films, Regie führte R.J. Cutler, der bereits an Projekten wie „The September Issue“, „The War Room“ und „A Perfect Candidate“ mitwirkte.

Zuletzt teilte Billie Eilish mit „my future“ ihre erste neue Single seit dem im Februar erschienenen „No Time to Die“, dem Titelstück zum neuen Bond-Film. Der während des Corona-Lockdowns geschriebene Song hat für Eilish eine ganz besondere Bedeutung:

„Wir haben den Song ganz am Anfang der Quarantäne geschrieben. Es ist ein Lied, das für mich wirklich sehr, sehr persönlich und besonders ist. Als wir es geschrieben haben, hat es genau meine Stimmung eingefangen – hoffnungsvoll, aufgeregt und erfüllt von einer verrückten Menge an Selbstreflexion und Selbstwachstum. In letzter Zeit hat es aber auch im Kontext dessen, was jetzt in der Welt passiert, eine neue Bedeutung erhalten. Ich hoffe, ihr alle könnt in ihm einen Sinn für euch finden.“

Billie Eilishs Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ gehörte zu den meistgelobten Platten des letzten Jahres, die Sängerin erhielt eine Rekordzahl an Grammys und gehört längst zu den lautesten Stimmen einer ganzen Generation.

