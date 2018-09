Es ist keine leichte Zeit für Travis Baler von Blink-182: Im Juni musste der Drummer wegen einer schweren Thrombose in beiden Armen eine längere Zeit im Krankenhaus verbringen. Kurz nach seiner Entlassung musste der Musiker aufgrund einer Bakterieninfektion zurück in die Klinik. Im Juli geriet der 42-Jährige dann in einen schweren Autounfall mit einem Schulbus, den er zum Glück unverletzt überstand.

Weiterlesen Blink-182-Drummer Travis Barker prallt mit Schulbus zusammen Nach mehreren schweren gesundheitlichen Vorfällen nun der nächste Schock für den Musiker: Ein Bus rammte Travis Barkers Auto. Der Blink-182-Drummer soll unverletzt geblieben sein. Nun der nächste Schicksalsschlag: Die Band muss schweren Herzens ihre Tour absagen, wie sie ihren Fans via Twitter mitteilte. Seine Ärzte können dem Drummer kein grünes Licht für die Auftritte geben. Travis Barker erklärt: „Die letzten Monate waren einfach ätzend. (…) Leider ist das Risiko des Schlagzeugspielens noch zu groß. Ich tue alles, was ich kann, um so bald wie möglich wieder auf Tour gehen zu können.“

Die Punkrock-Musiker entschuldigen sich bei ihren Fans und hoffen, dass sie nächstes Jahr beim Riot Fest in Chicago auftreten könnten, um das 15. Jubiläum des Festivals zu feiern. Hoffentlich kann Travis Barker bald hinter das Schlagzeug zurückkehren.