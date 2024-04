Jonathan Glazer legt nach: Aufruf und Poster für „Medical Aid for Palestine“

Die Rede von Regisseur Jonathan Glazer bei der Verleihung der Oscars im Februar 2024 hält die internationale Filmszene weiterhin in Atem. Seinerzeit hatte er sich gegen die israelischen Militäreinsätze positioniert und von einem „Genozid“ an der palästinensischen Bevölkerung gesprochen.

Nun ruft er dazu, auf eine Spenden-Kampagne für Palästina zu unterstützen. Diese wurde letzte Woche von den britischen Filmschaffenden Hanna Flint, Julia Jackman, Leila Latif, Sophie Monks Kaufman und Helen Simmons in einer ersten Runde durchgeführt. Bereits am Auftakt-Wochenende wurden 90.000 Pfund eingesammelt, umgerechnet etwa 105.000 Euro.

Neben den prominenten Erstspendern Spike Lee, Olivia Colman und Paul Mescal hat Jonathan Glazer eine persönliche Gabe im Rahmen der „Cinema For Gaza“-Spendenaktion zugesagt.

Neben handsignierten Filmplakaten für „The Zone Of Interest“ und „Under The Skin“, die er bereits im ersten Spendenlos gestiftet hatte, fügte er nun ein zweites Poster von „Under The Skin“ hinzu, das auch von seinem langjährigen Produzenten James Wilson und seinem Kompositionspartner Mica Levi signiert ist.

Brandheiß im neuen Fundraising-Los: Ein gerahmtes Poster des 1993er-Films „Malcolm X“, eigens signiert von Spike Lee. Schauspielerin Tessa Thompson bietet neben zertifizierten Kostüm- und Film-Memorabilia ein Zoom-Treffen mit einem Bier (oder einem alkoholfreien Getränk) an. Paul Mescal reicht ein signiertes „Aftersun“-Poster ein.

Die Gruppe hat weder Strukturen noch ein ausgewiesenes Budget für ein Büro. Im Wesentlichen tauscht sich die Initiative über einen WhatsApp-Gruppenchat aus, der im Februar bei einem Post-Oscar-Abendessen gestartet wurde. Die Spenden von Prominenten kamen über private Beziehungen zusammen. Branchenkontakte wurden angezapft, „Donation“-Angebote von Schauspielern und Filmemachern kamen unaufgefordert dazu. Freunde und Kollegen meldeten sich, nachdem sie von der Kampagne erfahren hatten.

Ein handgeschriebener Brief von Annie Lennox mit 7.700 Pfund (8.900 Euro) erzielte das bislang höchste Gebot.

Das Coming-Of-Age-Drama „Aftersun“ ist auch im neuen Spendentopf vertreten. Regisseurin Charlotte Wells und Produzentin Adele Romanski haben ein maßgeschneidertes Geschenkpaket zusammengestellt:

Eine digitale Kopie des Films mit personalisierter Kommentarspur. Der norwegische Regisseur Joachim Trier hat zudem ein von ihm und seinen Darstellern signiertes Poster von „Worst Person In The World“ zugesagt. Olivia Colman wiederum eine exklusive Videobotschaft. Susan Sarandon bietet wiederum die Möglichkeit mit ihr eine Lieblingsfilm-Debatte via Zoom zu führen. Dazu gibt es ein handsigniertes „Rocky Horror Picture Show“-Shirt. Auch Eliza Hittman, „Close“-Filmemacher Lukas Dhont und Shane Meadows haben in die private Schatzkiste gegriffen.

Die Auktion endet am Freitag, um Mitternacht des 12. April. Alle Bargeldspenden gehen an „Medical Aid for Palestinians“ (MAP), eine multinationale Gesundheitsorganisation, die derzeit im schwierigen Hilfseinsatz in Gaza ist.