Bruce Springsteen in Hamburg: Fotos, Setlist, Videos

Am 15. Juli gastierte Bruce Springsteen mit seiner E Street Band im Rahmen seiner Welttournee im Hamburger Volksparkstadion. Dabei blieb das Oberhaupt des US-amerikanischen Stadionrocks seinen Anhängern wieder einmal nichts schuldig.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

26 Songs umfasste das Set von Springsteen, Van Zandt, Weinberg & Co. Den Anfang machte mit „No Surrender“ ein Klassiker, gleich darauf gab es mit „Ghosts“ vom 2020er-Album „Letter To You“ neueres Material.

In puncto Setlists ließ der Abend nichts zu wünschen übrig: „Thunder Road“ stand ebenso am Programm wie „Born To Run“, „Badlands“, „Backstreets“, „The River“, „Glory Days“, „Dancing In The Dark“ und „Bobby Jean“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weil nach fünf Zugaben noch nicht Schluss sein durfte, gab der „Boss“ am Schluss mit „I’ll See You In My Dreams“ noch eine Solo-Akustiknummer zum Besten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Natürlich gibt es den Abend auf YouTube bereits anhand etlicher Fan-Videos zu bewundern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Großartig auch „Thunder Road“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier gibt es „Born To Run“ zu genießen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Setlist:

Die gesamte Zugabe gibt es hier zu sehen:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Darlington County

Working on the Highway

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The River

Last Man Standing (Acoustic with Barry Danielian on trumpet)

Backstreets

Because the Night

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Zugabe:

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Zugabe 2:

I’ll See You In My Dreams