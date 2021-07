Bruce Springsteen: Konzertfilm zu „No Nukes“-Auftritten angekündigt

Am 08. Juli 2021 geht die Fantasy-Serie „His Dark Materials“ in die zweite Staffel. Hier gibt es 3x eine Blu-ray zu gewinnen.

„His Dark Materials“ ist eine hochrangig besetzte Kooperation zwischen US-Fernsehsender HBO („Game of Thrones“) und der BBC. In der Serienadaption der gleichnamigen Fantasy-Buch-Reihe geht es um die Abenteuer der jungen Lyra. Staffel zwei erscheint am 08. Juli – wir verlosen drei Blu-ray-Editionen. Ein hochkarätiges Fantasy-Abenteuer Lyra wächst in einem alternativen Universum auf, in dem jeder Mensch einen magischen tierischen Begleiter (Dæmon) besitzt. Mit ihrem Dæmon Pantalaimon und einem goldenen Kompass im Gepäck, begibt sich Lyra auf die Suche nach der mysteriösen Materie „Staub“. Dabei überzeugt „His Dark Materials“ mit Liebe zum Detail. Neben Hauptdarstellerin Dafne Keen („Logan“) spielen unter anderem…