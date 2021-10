Bryan Adams live 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Bryan Adams spielt 2022 wieder in Deutschland. (Photo by Dave Simpson/WireImage)

Bryan Adams kündigte an, dass er schon bald wieder live vor Publikum spielen will: Die „So Happy It Hurts“-Tour wird ab März 2022 auch in Deutschland Station machen. Nebenbei wurde dazu das Erscheinungsdatum seines gleichnamigen Albums um Monate vorgezogen.

Bryan Adams’ Studioalbum wird demnach noch im Herbst veröffentlicht, damit sich Fans schon mal auf die Live-Performance einstimmen können. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt. Zuvor war darüber informiert worden, dass „So Happy It Hurts“ erst im März 2022 erscheinen soll.

Für die Tournee kommt der Singer-Songwriter dann auch in fünf deutsche Städte. Bryan Adams freue sich schon, endlich wieder große Arenen füllen zu können: „Pandemie und Lockdown haben gezeigt, dass uns Wahrheit und Spontanität genommen werden können. Plötzlich kam das Touring zum Erliegen.“ Sein neue Album handle „von Freiheit, Autonomie und dem Rausch eines offenen Weges. Mein neues Album beschreibt die essenziellen Dinge des Lebens, die das Geheimnis des Glücks und menschlicher Beziehungen ausmachen.“

Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 13. Oktober um 10 Uhr.

„So Happy It Hurts“-Tour: Termine in Deutschland