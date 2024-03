Professor Campino: Wie man ihn (kostenlos) im Hörsaal erleben kann

Campino legt musikalisch eine Pause ein – zumindest für kurze Zeit. Er wird nämlich für zwei Vorlesungen zum Professor an einer Universität. Am 02. April hält der Tote-Hosen-Sänger an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf seinen ersten Vortrag. Die kostenlosen Tickets für die Veranstaltung sind bereits alle vergeben. Doch für die zweite Vorlesung am 23. April beginnt die Bewerbungsphase erst noch.

Zweite Ticketverlosung startet am 03. April

Einen freien Platz für die erste Vorlesung des Sängers konnte man sich über die Website der Heinrich-Heine-Universität ergattern. Die Düsseldorfer Uni stellte Interessierten 500 Plätze im Hörsaal zur Verfügung. Die Tickets wurden bereits vor zwei Wochen (15. März) an die Anwärter:innen verteilt. Doch nun gibt es wieder Hoffnung: Der Start für die Ticketvergabe der zweiten Vorlesung Campinos rückt näher. Wenn die Universität für den folgenden Vortrag des Sängers also nach den gleichen Regeln spielt, können sich 500 Fans auf einen kostenlosen Platz im Hörsaal freuen. Vom 03. April bis zum 09. April kann man sich hier bewerben.

Campinos Vorlesungstitel stehen bereits fest

„Er ist politisch und sozial engagiert. Er war als Schauspieler und Schriftsteller sowie journalistisch tätig. Als einer der erfolgreichsten Songwriter Deutschlands hat er seine Affinität zu lyrischen Texten mehr als nur unter Beweis gestellt“, schreibt die Universität auf der Website. Seine „Affinität zu lyrischen Texten“ macht er sich in seinen Vorlesungen nun zunutze. Am 2. April wird der 61-Jährige einen Vortag mit dem Titel „Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik“ halten. Die Überschrift seiner zweiten Vorlesung lautet: „Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit“.

Campino ist nicht der erste Gastprofessor an der Universität. Vor ihm waren bereits Persönlichkeiten wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und Bestseller-Autorin Juli Zeh Redner:innen an der Hochschule.