Cher live in Wien: Die besten Fotos vom Konzert

Das wird Sie auch interessieren





73 Jahre und kein bisschen leise: Cher hat am 28. September 2018 nicht nur ihr 26. Studioalbum „Dancing Queen“ in Anlehung an ihr Mitwirken im Film „Mamma Mia! Here We Go Again“ veröffentlicht. Derzeit ist die Sängerin auch auf großer „Here We Go Again“-Tour. Am 07. Oktober 2019 hat sie die Stadthalle Wien in Österreich mit ihrer eindrucksvollen Bühnenshow besucht.

Cher: Dancing Queen jetzt bei Amazon.de bestellen

Cher nimmt Abschied

Die „Here We Go Again“-Tour ist gleichzeit auch Chers Abschied, denn es ist ihre Farewell-Tour. Und für die lässt sie es noch einmal so richtig krachen. So sitzt die Sängerin beispielsweise auf einem großen Elefanten aus Pappe und singt „All Or Nothing“. Ob der Abschied dieses Mal wirklich endgültig ist, weiß wohl nur Cher selbst, denn die 73-Jährige ging bereits von 2002 bis 2005 auf weltweite „Living Proof: The Farewell Tour“-Abschiedstournee.

Setlist: