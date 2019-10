Cream: Ginger Baker ist tot

Das wird Sie auch interessieren





Ginger Baker ist tot. Der legendäre Schlagzeuger von Cream verstarb am Sonntag (06. Oktober) im Alter von 80 Jahren. Das teilten seine Angehörigen u.a. auf Facebook (s.u.) mit. Bakers Sprecher Gary Hibbert bestätigte die Nachricht. Die Benennung der Todesursache steht noch aus.

„Wir sind sehr traurig mitteilen zu müssen, dass Ginger diesen Morgen verstorben ist. Wir danken allen für die warmen Worte, die uns in den letzten Wochen erreicht haben“, heißt es auf der Fanpage.

Peter Edward „Ginger“ Baker (* 19. August 1939 in Lewisham, London; gestorben 6. Oktober 2019) Foto: Getty Images, Michael Putland. All rights reserved.  Fotostrecke: Die Toten 2019

Baker wurde vor wenigen Tagen in einem kritischen Zustand in eine Klinik eingeliefert. Weitere Informationen über seine Erkrankung wurden zunächst nicht bekannt. Seine Familie hatte damals auf Twitter Fans darum gebeten, Baker in ihre Gebete aufzunehmen. Das hatte vielen Anhängern Sorgen gemacht. Der Schlagzeuger und Gründer der britischen Rockband Cream feierte letzten Monat (19. August) seinen 80. Geburtstag.

Ginger Baker auf Facebook:

Baker musste sich 2016 einer OP am offenen Herzen unterziehen und sagte zuletzt eine Tournee ab. Er litt an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, also einer, die mit Verengung der Atemwege einhergeht. Außerdem an degenerativer Arthrose.

Ginger Baker wurde von ROLLING STONE zu einem der besten Drummer aller Zeiten gewählt. Der streitbare Brite („die Rolling Stones waren keine guten Musiker“) trommelte von 1966 bis 1968 bei Cream, der Band von ihm, Eric Clapton und Jack Bruce. Zuletzt trat das Trio 2005 in New York City auf.