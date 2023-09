Rolling Stones: Das denkt Mick Jagger über Social Media

„You shared my photos with all your friends / You put them out there, it don’t make no sense“, singt Mick Jagger in „Mess It Up“ – einem Song des demnächst erscheinenden Rolling-Stones-Albums „Hackney Diamonds“. Ein Seitenhieb auf die sozialen Medien — denen der legendäre Sänger mittlerweile aber sogar einiges abgewinnen kann, wie er erzählt.

Damit nicht genug: Jagger bedient auch selbst Social-Media-Kanäle, auf denen er immer wieder sogar etwas aus seinem Privatleben (beziehungsweise von Off-Days auf Tour) teilt. „Es ist einfach ein Teil des Lebens“, so der Sänger zu „The Wall Street Journal“, merkt aber auch an: „Aber es gibt Grenzen, die ich haben möchte“.

Er selbst sehe soziale Medien als weniger bedrohlich als früher an: „Früher haben die Leute Sachen gepostet und jeder hat gedacht: ‚Ist das deine neue Freundin?‘ Sie wissen schon. Aber jetzt weiß das ohnehin jeder“, so Jagger. Er sei sogar stolz auf seine Postings, heißt es im Bericht weiter.

Mick Jagger hat auf Instagram 2,9 Millionen Follower – 1,4 Millionen mehr als Bandkollege Keith Richards. Auf Facebook folgen ihm 4,9 Millionen User.