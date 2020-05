Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins macht Krach zu Hause und schenkt den Fans ein kleines Schlagzeug-Tutorial während der Corona-Krise.

Taylor Hawkins von den Foo Fighters sitzt in Zeiten der Corona-Krise nicht auf der faulen Haut. Anstatt sich zurückzuziehen, will er den Fans der Band lieber die Möglichkeit der Beschäftigung bieten. Da Hawkins schließlich Schlagzeuger ist, funktioniert das natürlich an den Trommeln am besten. In einem kurzen Video erklärt er, wie man einen einfachen 4/4-Takt spielt und das Ganze noch mit einigen Drum-Fills versieht. Erschienen ist der Clip nicht irgendwo, sondern auf dem Instagram-Kanals eines engen Freundes und Mentors von Hawkins: Roger Taylor von Queen. Ein paar Worte richtet Hawkins ebenso an die angehenden Schlagzeuger: „Hi, hier ist Taylor Hawkins, einer…