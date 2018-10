Dave Grohl: „Marilyn Manson und Co beendeten Grunge“

Nachdem U2-Frontmann Bono den zweiten Berliner Gig abbrechen musste, weil er seine „komplette Stimme verloren“ hatte, ist gleiches nun Dave Grohl passiert: Die Foo Fighters mussten einen Gig absagen.

Die Foo Fighters befinden sich nun schon seit geraumer Zeit auf großer Welttournee. Nun musste die Rockband diese jedoch unterbrechen – Dave Grohl kann offenbar nicht mehr singen, weil seine Stimme verschwunden ist. Nachdem der Musiker sich während der Show am 1. September in Seattle überstrapaziert hatte, befindet sich der Sänger nun auf strenger Stimmschonung. Zwei Shows in Kanada mussten deswegen verschoben werden. Der 49-Jährige nahm die Erkrankung jedoch mit Humor und kommentierte: „Das ist das letzte Mal, dass ich mit Bono rummache!“ https://www.facebook.com/foofighters/photos/a.279348605544/10160699087240545/?type=3&theater Auch der U2-Sänger verlor diese Woche seine Stimme – während seines zweiten Konzerts in Berlin musste die…