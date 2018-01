Def Leppard: Alle Songs und Alben erstmals online

Def Leppard gehörten lange Zeit zu den letzten Dinosauriern, die ihre Musik nicht auf Streaming- und Downloadplattformen verfügbar machten. Doch seit Freitag (19. Januar) hat auch das ein Ende! Denn die britische Gruppe, die mehr als 100 Millionen Alben verkauft hat, teilt ihre Musik nun auch im Netz über alle gängigen Plattformen von Spotify über Apple Music bis hin zu Soundcloud.

Joe Elliott sagt: „Ich bin sehr erleichtert und glücklich, dass endlich unser gesamter Katalog digital verfügbar sein wird. Wir haben schon in der Vergangenheit mit jedem Format gerne gearbeitet, insbesondere das Comeback der Vinyl-LP in letzter Zeit hat uns gefreut. Und jetzt wird unser Material wirklich für alle weltweit verfügbar sein und dieser Gedanke ist fast genauso aufregend wie die ursprünglichen Veröffentlichungen."

Phil Collen fügt hinzu: “Wir hatten das Gefühl, die digitale Party zu verpassen. Umso mehr freuen wir uns jetzt, die Einladung anzunehmen und zu sagen ‘Klar, uns kann man streamen, runterladen und auf allen digitalen Portalen hören.’”

Def Leppard gehen mit der Zeit

Def Leppard gelangen in ihrer stolzen, 40 Jahre währenden Karriere zahlreiche Hits wie „Wasted“, „Bringin’ On The Heartbreak“ und „Rock of Ages“ und Bestseller-Platten wie „Pyromania“ und „Hysteria“. Nun sind endlich alle ihre Stücke online – von ihrer selbstbetitelten Debüt-EP bis zu ihrem aktuellen Album.